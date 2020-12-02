Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 00:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Florida, ABD'de 1 milyon vaka sayısını aşan üçüncü eyalet
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Florida eyaleti, koronavirüs vaka sayısında Teksas ve California’dan sonra ülkede 1 milyonu aşan üçüncü eyalet oldu.
Florida’da toplam vaka sayısı 1 milyon 8 bin 166’ya ulaştı. Eyalette COVID-19 nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 683 oldu.
Salı günü günlük 8 bin 847 vaka sayısı ve 82 can kaybının rapor edildiği eyalette, virüs nedeniyle şu ana kadar 55 binden fazla kişi hastanede tedaviye alındı.
Eyalette son 2 hafta verilerine göre, hastaneye yatış oranlarında yüzde 30 artış oldu.
COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de vaka sayısı 14 milyon 51 bini, can kaybı da 276 bini geçti.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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