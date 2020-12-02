Florida’da toplam vaka sayısı 1 milyon 8 bin 166’ya ulaştı. Eyalette COVID-19 nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 683 oldu.

Salı günü günlük 8 bin 847 vaka sayısı ve 82 can kaybının rapor edildiği eyalette, virüs nedeniyle şu ana kadar 55 binden fazla kişi hastanede tedaviye alındı.

Eyalette son 2 hafta verilerine göre, hastaneye yatış oranlarında yüzde 30 artış oldu.

COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de vaka sayısı 14 milyon 51 bini, can kaybı da 276 bini geçti.