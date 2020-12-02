Daha önce yapısal bozukluğa uğradığı açıklanan 57 yıllık teleskobun, destek kablolarındaki arıza nedeniyle çöktüğü açıklandı.

Arecibo Gözlemevi'nde yer alan 305 metre çapındaki devasa teleskop için kontrollü yıkım kararı alınmıştı.

[Fotoğraf: AFP]

Porto Riko'daki radyo teleskobu, 2016'ya kadar dünyanın en büyüğü olarak kabul ediliyordu. Ancak Çin'de 500 metre çapındaki FAST teleskobunun açılmasıyla bu unvanını kaybetti.

Astronomik keşiflere imza attı

Sovyet uydularını ve balistik füzeleri izlemek için tasarlanan Arecibo Gözlemevi ve radyo teleskobu, inşa edilmesinin ardından uzay çalışmalarında kullanıldı. Pek çok astronomik keşiflere imza attı.

[Fotoğraf: AFP]

Arecibo'daki radyo teleskobu, küçük gezegen olarak nitelenen gökcisimleri asteroitlerin doğrudan görüntüsünü alan ilk teleskop unvanını taşıyordu.