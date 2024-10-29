Yemen'deki Husiler: Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 3 gemiyi hedef aldık

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "El-Mesira" televizyonunda yayımlanan konuşmasında "işgal altındaki Filistin topraklarına giriş yasağını (Husilerin ilan ettiği)" çiğneyen 3 gemiye "operasyon" düzenlediklerini belirtti.

Seri, Umman Denizi'nde "SC MONTREAL" ve "MAERSK KOWLOON" isimli gemilerin İHA'lar ve kanatlı füzelerle hedef alındığını, Kızıldeniz'de de "MOTARO" adlı gemiye çok sayıda balistik füze atıldığını ve bu "operasyonların" başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Seri, "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" ihlal etmeleri sebebiyle vurulduğunu kaydettiği gemilerin maliki şirketler hakkında bilgi vermedi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart’ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.