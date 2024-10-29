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Dünya
AA 29.10.2024 06:14

Katil Netanyahu'nun evinin önünde gösteri: 9 gözaltı

İsrail polisi, Gazze Şeridi'nde esir takası anlaşması ve erken seçim talep eden hükümet karşıtı grupların Batı Kudüs'te katil Binyamin Netanyahu'nun evinin önünde yaptıkları gösteriye güç kullanarak müdahale etti.

Katil Netanyahu'nun evinin önünde gösteri: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Batı Kudüs'te Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Netanyahu hükümetinin istifası için gösteri düzenlendi.

Netanyahu hükümetini esirleri geri getirmekte isteksiz davranmak ve siyasi gerekçelerle Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşması imzalamamakla suçlayan İsrailli esirlerin yakınları İsrail Meclisi önünde toplandı.

Hükümete istifa çağrıları

Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talep eden gruplar da yakınlardaki Batı Kudüs'te bakanlıkların bulunduğu bölgede toplanarak gösteri yaptı.

Gruplar daha sonra Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun bulunduğu Gazze Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Demir bariyerler arkasında konuşlanan İsrail polisi göstericilerin ilerleyişine güç kullanarak engel olmaya çalıştı. Taraflar arasında arbede yaşandı.

Bir grup, polis bariyerlerini aşarak Netanyahu'nun evine doğru ilerledi. İsrail polisi, bu kişileri güç kullanarak alandan uzaklaştırdı. Bölgeye destek birlik ve TOMA çağıran İsrail polisi, atlı polislerle grupları alandan uzaklaştırmaya çalıştı.

İsrail polisinin yaptığı yazılı açıklamaya göre, gösterilerde 9 kişi gözaltına alındı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarıyla Tel Aviv yönetiminin Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım işlemek suçlamasıyla" yargılandığı insanlık felaketinin durdurulması için uzun süredir müzakereler devam ediyor.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmekle suçlanıyor.

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