Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun haberine göre, Husilerin Yüksek Tıp Komitesi Başkanı Mutahhar ed-Derviş, tahliye edilecek 30 bin hasta bulunduğunu açıkladı.

Çok sayıda hastanın seyahat ve tedavi masraflarını karşılayamadığını belirten Derviş, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) ülkede varılan ateşkesin olumlu atmosferinden de yararlanarak sağlık köprüsünü canlandırma çağırısı yaptı.

Başkent Sana'daki Uluslararası Havalimanı'na Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin uyguladığı uçuş yasağı daha önce de birkaç kez kaldırılmış, DSÖ'nün koordinasyonuyla kurulan sağlık köprüsüyle Ürdün'e iki hasta kafilesi nakledilmişti.

Yemen'de 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'de ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da başlayacağını aktaran Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.