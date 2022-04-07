Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayrı ayrı görüştükten sonra üçlü akşam yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye saatiyle 20.00 sularında başlayan ve yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından Michel, açıklamalarda bulundu.

"Somut bir süreç başlatmaya karar verdik"

Michel, liderlerin muhtemel bir barış antlaşması hazırlamak için ortak çalışma grubu kurma üzerinde anlaştıklarını belirtti.

Görüşmeyi "harika ve çok verimli" diye tanımlayan Michel, "Hep birlikte olası bir barış anlaşması hazırlamak amacıyla barış görüşmeleri için somut bir süreç başlatmaya karar verdik" dedi.

"Güvenlik ve istikrarı garanti eden bir anlaşmaya varmak için ilerleme kaydettik"

"Anlaşma imzalamak ne kadar zaman alır" sorusunu tahmin etmenin güç olduğunu ancak Aralık 2021'de yapılan ilk görüşmeden bu yana çok çalışıldığını dile getiren Michel, tarafların önceliklerinin ve hassasiyetlerinin neler olduğu konusunu görüştüklerini vurguladı.

"İlerleme kaydediyoruz. Her iki taraftaki zorlukları hafife alıyor değilim ama ilerlemek için ortak bir istek var" diyen Michel şöyle devam etti:

"Bu gece doğru yönde önemli bir adım attık. Bu elbette her şeyin çözüldüğü anlamına gelmiyor ama bir araya gelebilmek için olası unsurların neler olduğunu daha iyi anladığımız, bir an önce barış, güvenlik ve istikrarı garanti eden sürdürülebilir bir anlaşmaya varmak için ilerleme kaydettiğimiz anlamına geliyor."