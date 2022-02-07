Yemen Enformasyon Bakan Vekili Abdulbasit el-Kaidi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, basın mensubu Mervan Yusuf'un Hacce kentine bağlı Harad ilçesinde çatışmaları takip ederken yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kaidi, Yusuf'un ailesine taziyelerini iletti. Husiler, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Yemen ordusu dün Husilerle yaşanan çatışmalar kapsamında Harad kentinin ordu güçleri tarafından kuşatıldığını açıkladı.

126 milyar dolarlık ekonomik zarar

Husilerin kontrolündeki Harad, Yemen'in önemli kentlerinden biri ve Suudi Arabistan'a bağlı kara limanı konumunda.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgesinde çatışmaların sürdüğü Yemen'deki iç savaşta 2022 yılına kadar 377 bin kişi yaşamını yitirdi. İç savaş 126 milyar dolarlık ekonomik zarara yol açtı.