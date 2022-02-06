Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 23:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da doğal parkta başlayan yangın söndürülemiyor
[Harita: TRT Haber]
Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın Aberdare Ulusal Parkı'nda cumartesi akşamı başlayan yangının söndürülemediği duyuruldu.
Kenya Yaban Hayatı Servisi tarafından yapılan açıklamada, Kenya Orman Servisine bağlı orman korucuları ve gönüllülerin destekleriyle yangınla mücadele edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, başkent Nairobi'nin yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde bulunan Aberdare Ulusal Parkı'nda cumartesi akşamı çıkan yangının hala kontrol altına alınmadığı duyuruldu.
Yangın, rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılırken, gönüllüler yangınla mücadele için gece bölgede kamp kuracak.
Etiketler: Afrika İtfaiye Orman Yangını Yangın
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