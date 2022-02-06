Filistin yönetiminin merkezi olan Ramallah'ta, Filistin siyasetinin geleceğini etkileyecek bir toplantı gerçekleştiriliyor.

İki gün sürecek toplantıda Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yürütme komitesinin genel sekreteri ve ulusal konsey başkanı seçilecek.



141 üyeli merkez konseyinde genel sekreter olacak ismin aynı zamanda İsrail ile olası barış görüşmelerinin baş müzakerecisi olması bekleniyor.



Filistinli analistler, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yakın olan Hüseyin eş-Şeyh ve Revhi Fettuh'un bu görevlere seçileceği iddiasını dile getiriyor.

Filistin'de siyasi bölünmüşlük

Öte yandan Gazze'de yönetimi elinde bulunduran Hamas ve İslami Cihad hareketleri toplantıyı boykot ediyor.



Toplantının Filistin'deki siyasi bölünmüşlüğü derinleştireceğini savunan gruplar, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın kendine yakın isimler üzerinden iktidarını pekiştirmek istediği eleştirisinde bulunuyor.



Abbas, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da sınırlı bir yönetimi elinde tutarken, Batı Şeria ile toprak bütünlüğü bulunmayan ve İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ise 15 yıldır Hamas tarafından yönetiliyor.