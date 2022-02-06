Geçen ay COVID-19'a yakalanmasının ardından akciğer iltihabıyla hastaneye kaldırılan Mangeshkar, 28 günlük mücadelesinin ardından bugün hayatını kaybetti.

Çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitiren Mangeshkar’ın için hükümet, 2 gün ulusal yas ilan ederek bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu.

Ünlü şarkıcı için düzenlenen cenaze törenine, Başbakan Narendra Modi başta olmak üzere Hindistan politikacıları ile Bollywood'un önde gelen isimleri katıldı.

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, Mangeshkar'ın ölüm haberinin çok acı verici olduğu, ülkede nesillerin en derin duygularını onun şarkılarında bulduğu yorumunu yaptı.

"Nesiller Hindistan kültürünün cesur temsilcisini hatırlayacak"

Başbakan Narendra Modi, arkasında dolmayacak bir boşluk bırakarak Hint milletini terk eden şarkıcının gelecek nesiller tarafından Hindistan kültürünün cesur bir temsilcisi olarak hatırlanacağını söyledi.

Mangeshkar, henüz 13 yaşındayken 1942'de başladığı 70 yıldan uzun süren kariyeri boyunca 36 farklı dilde 30 binden fazla şarkı seslendirdi.

Ünlü şarkıcı, 2001'de ülkede sivillere verilen en yüksek onur nişanı Bharat Ratna'ya layık görülmüştü.