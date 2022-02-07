Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 00:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paris'te inşaatta yangın
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa'nın başkenti Paris'te Orsay Müzesi yakınlarındaki bir inşaatta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Paris'in 7'nci bölgesindeki Orsay Müzesi yakınlarında bir inşaatta yangın çıktı.
Yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yangının yenilenen inşaat halindeki boş bir binada çıktığı ifade edildi.
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