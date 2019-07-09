Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) yapılan açıklamaya göre, Yemen’de 2019 yılının ilk 6 ayında 440 bin kolera vakası tespit edildi.

Bu sayının yarısının çocuklarda görüldüğünü aktarılırken, şimdiye kadar 193 çocuğun koleradan hayatını kaybettiğini belirtildi.

WHO, salgının yayılmasına temiz su alt yapısının iç savaş sonucunda yok edilmesinin neden olduğunu kaydetti. Hastalığa sebep olan bakteriler kirli sularda yaşarken, yoğun kusma ve ishale sebep oluyor.

Ağır vakalarda ise yoğun sıvı kaybından ötürü ölüm meydana geliyor.

İç savaş sebebiyle sağlık hizmetleri aksıyor

Ülkede 2015’den beri devam eden iç savaş sebebiyle sağlık hizmetlerinin sağlanamaması, hastalıkların tedavisini imkânsız hale getiriyor.

Ayrıca sınırlı besin kaynakları da koleranın yayılmasında önemli bir rol oynuyor. Düzenli beslenemeyen çocukların hastalığa yakalanma ihtimallerinin 3 kat daha fazla olduğu yetkililerce belirtiliyor.

Kolera salgınından öelenlerin sayısının yağmur mevsimiyle birlikte artacağından endişe duyuluyor.

Kaynak: DHA