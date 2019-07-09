Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, basına yaptığı açıklamada, iade yasasında değişiklik yapmaya yönelik çalışmaların sona erdiğini söyledi.

Ancak söz konusu yasa tasarısının resmi olarak iptal edilip edilmeyeceği netlik kazanmadı.

Yönetimin, Yasama Meclisi'nde yasal düzenleme çalışmalarıyla ilgili süreci yeniden yeniden başlatıp başlatmayacağına dair endişelerin ve bu konuda yönetimin samimiyetiyle ilgili kalıcı kuşkuların olduğunu dile getiren Lam, “Burada yineliyorum, böyle bir plan yok. Yasa tasarısı öldü” dedi.

Haftalardır gösteriye devam eden protestocular ise, tasarının geri çekilmesi değil, tamamen iptal edilmesi konusunda ısrar ediyorlar.

Protesto liderleri Jimmy Sham ve Bonnie Leung, İngilizce ve Kantonca dillerinde yaptığı açıklamada, “Ölü” kelimesini Hong Kong'daki yasaların hiçbirinde veya Yasama Konseyi'ndeki yasal işlemlerde bulamıyoruz. Hükümet hukukun üstünlüğünü kullanmadığında, bizim onu korumamızı nasıl beklerler. Bunun yerine Lam, gerçekten öne çıkmalı ve genç protestocularla konuşmalı." dedi.

Sham ve Leung, hükümetin açıklamalarına rağmen protestoların devam edeceğini duyurdu.

Gelecekteki protesto eylemleriyle ilgili detayların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Hong Kong'da suçluların iadesi yasası protestoları

Hong Kong'da Çin'de hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a diğer iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.

Tasarı Hong Kong'un özerk statüsünü tehlikeye atacağı ve Pekin yönetiminin hukuki vesayetini getireceği gerekçesiyle tepkilere sebep olmuştu.

Parlamentoda değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını, Hong Konglu yetkililer ise bunun uluslararası hukukta da yeri olan zorunlu bir düzenleme olduğunu savunuyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Kaynak: AP