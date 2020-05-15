Haber Giriş: Kaynak: AA
Yemen'de onlarca Husi milisi öldürüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yemen ordusu tarafından İran destekli onlarca Husi milis etkisiz hale getirildi, çok sayıda milis de yaralandı.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezi'nden yaplan açıklamada, ülkenin orta kesimlerindeki Beyda kentinin kuzeyinde halk direnişiyle desteklenen ordunun, onlarca Husi milisi etkisiz hale getirdiği ve çatışmada çok sayıda Husi'nin yaralandığı belirtildi.
Husilere ait askeri yığınağın ordu topçuları tarafından bombardımana tutulduğu kaydedilen açıklamada, Husilerden 3 takım milisinin vurulduğu ve tüm unsurlarının öldürüldüğü ifade edildi.
Gelişmelere dair henüz Husilerden açıklama yapılmadı.
Etiketler: Yemen husiler husi milisSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 07:43
Son Haberler
- 08:03
- 07:27
- 07:12
- 07:05
- 06:38
Sıradaki Haber
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz