Haber Giriş: Kaynak: İHA
Irak’ta fırın yangını: 4 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Irak’ta ekmek fırınında henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Irak’ın Kerkük kentinde bulunan Domiz semtinde bir ekmek fırınında yangın çıktı.
Çıkan yangında 1’i kadın 4 kişi hayatını kaybetti.
İtfaiye ekipleri, çıkan yangın sonucu meydana gelen patlamada yoldan geçen bir kadının ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.
Ekipler, fırında bulunan 3 işçinin ise fırının içinde yanarak can verdiğini açıkladı.
Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.
Etiketler: yangın Irak ekmek fırınıSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 05:12
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