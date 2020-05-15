Bab'da iki ayrı noktada eş zamanlı saldırı: 5 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde iki ayrı noktaya bırakılan paketlerin eş zamanlı patlatılması sonucu 5 sivil yaralandı. Saldırıyı PKK/YPG'nin gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde iki ayrı noktaya bırakılan paketler, eş zamanlı olarak infilak ettirildi. Patlamada 5 sivil yaralandı.
Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Bab'daki hastanelere nakletti.
Patlamanın ardından çevrede hasar oluştu.
Saldırıyı PKK/YPG'nin gerçekleştirildiği ihtimali üstünde duruluyor
Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Bab'da 10 Mayıs'ta işlek caddeye bırakılan paketin iftar vaktinde patlaması sonucu 18 sivil yaralanmıştı.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
- 01:24
- 01:04
- 00:55
- 00:52
- 00:45