Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uluslararası Göç Örgütü Bölge Direktörü Carmela Godeau, Twitter hesabından, Yemen'in başkenti Sana'da göçmenlerin gözaltı merkezlerinin birinde yangın çıktığını açıkladı.

#BREAKNG We are extremely saddened by the death of migrants & guards resulting from a fire at a holding facility in Sana'a, Yemen, today. 8 people confirmed dead; the total death toll is reported to be much higher. All those affected and their families are in our thoughts. (1/3) pic.twitter.com/3E7fzFoXPm — Carmela Godeau (@CarmelaGodeau) March 7, 2021

Godeau, yangında, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 90'ı ağır 170 kişinin yaralandığını ve ölenlerin sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu söyledi.

Uluslararası Göç Örgütünün yaralılara acil sağlık hizmetlerinde bulunduğunu söyleyen Godeau, yangının nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı.