Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 271 bin 336 testte 20 bin 765 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasının üzerinden geçen bir yıllık sürede toplam vaka sayısı 3 milyon 67 bin 486'ya ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 472 bin 862'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 605'e yükseldi.

99 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 207 artarak, 99 bin 785'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 467 artışla 2 milyon 494 bin 839'a ulaştı.

Aşılananların sayısı 5 milyonu geçti

Virüse karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 5 milyon 403 bin 468 oldu. Aşılananların 1 milyon 649 bin 883'ünün ikinci dozu alanlar olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, katıldığı bir televizyon bağlantısında, COVID-19'un İngiltere'de görülen bulaşıcı türünün ülke genelinde yüzde 35/40 oranında yayılmış durumda olduğunu ve salgında vaka artışında etkili olduğunu söyledi.

Yaza kadar isteyen tüm İtalyanların aşılanması hedefleniyor

Speranza, aşılamada hızlanacaklarının sinyalini verirken, "1 Nisan'dan itibaren 50 milyon doz aşının ulaşmasını bekliyoruz. Önümüzdeki üç aylık dönemin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bununla nüfusumuzun yarısını aşılamanın üstünde duruyoruz. Yaza kadar da aşı olmak isteyen tüm İtalyanları aşılama hedefimiz var" dedi.