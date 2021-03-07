Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 21:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suriye'de rejimin kontrolündeki Hama'da patlama: 18 ölü
[Fotoğraf: AA]
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Hama ilinin doğusunda iki mayının patlaması sonucu 18 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, ülkenin orta kesiminde, Hama ilinin doğusundaki Selemiyye ilçesinin Vadi el-Azip bölgesinde iki mayın patladı.
Haberde, patlama soncu 18 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Patlamanın gerçekleştiği bölge, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerin kontrolünde yer alıyor.
Etiketler: Suriye Savaşı Beşşar Esed
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