ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın Zahran, Demmam ve el-Huber kentlerine füze veya insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenleyebileceği yönünde haberler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ABD vatandaşlarından, Husilerin olası saldırıları karşısında teyakkuzda olmaları, azami derecede dikkatli davranmaları ve gerekli tedbirleri almaları istenildi.

Yemen’deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan’ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.