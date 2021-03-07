Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti
Fransız milyarder, Milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.
70 yaşındaki Fransız milyarder, Milletvekili Olivier Dassault, Deauville kenti yakınlarında saat 17.00’de içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.
Dassault’nun ölümüne neden olan kazayla ilgili incelemeler sürüyorken, henüz bir açıklama yapılmadı.
Savunma sanayii devlerinden birinin sahibiydi
Dassault’nun sahibi olduğu, Fransız savunma sanayiinin önemli şirketlerinden Dassault Havacılık, Rafale ve Mirage uçaklarını üretiyordu.
Şirket ve Le Figaro gibi bazı önemli basın kuruluşları, Dassault Grup bünyesinde yer alıyordu.
Olivier Dassault, babası sanayi devi Serge Dassault'nun ölümü sonrası grubun sahipleri ve yöneticileri arasında yer aldı.
Cumhurbaşkanı Macron’dan başsağlığı mesajı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dassault'un ölümünün ardından sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayınladı.
Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d’industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l’armée de l’air : sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d’en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensées à sa famille et à ses proches.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 7, 2021