Yemen hükümetine bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Birimi Marib Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, geçen eylül ve ekimde Husilerin Marib'in güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılar nedeniyle bölgeden 93 bin 378 kişinin göç ettiği kaydedildi.

Bunun üçüncü göç dalgası olduğu belirtilen açıklamada, ailelerin kendilerine hayat şartları daha uygun, güvenli yerler bulmak üzere yurtlarından ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu zorunlu büyük göçün nedeninin tırmandırılan askeri operasyonlar olduğu belirtildi.

Mülteci Kampları İdaresi, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan, Marib'e saldırılarını durdurmaları için Husilere baskı yapmaları çağrısında bulundu.