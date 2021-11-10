Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 04:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 12 ölü
[Harita: TRT Haber]
Meksika'da yolcu minibüsünün, kamyonla çarpışmasının ardından alev alması sonucu 12 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Meksika basınında çıkan habere göre, Chiapas eyaletindeki Palenque Otoyolu'nda, kamyonla çarpışan minibüs alev aldı.
Yetkililer, kazada 9'u yolcu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de ağır yaralandığını belirtti.
Minibüsteki yolcuların, şiddetli çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan araçtan çıkamadıkları bildirildi.
Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Meksika Trafik Kazası
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