Yemen Teknik Eğitim Bakanı Husilerden kaçarak Aden'e ulaştı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Teknik Eğitim Bakanı Abdurrezzak el-Eşvel, Husi milislerden kaçarak dün meşru yönetimin geçici başkenti Aden'e ulaştı.
Halid Mahfuz Bahhah hükümetinden bu yana Teknik Eğitim Bakanlığındaki isim olan Eşvel'in, kaçış güzergahında önce Taiz'e geçtiği belirtiliyor.
Husilerin, Eylül 2014'te başkent Sana'nın kontrolünü ele geçirdikten sonra 8 ay alıkoyduğu Eşvel, Birleşmiş Milletler (BM) eski Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in yaptığı ara buluculuğun ardından 16 Ocak 2016'da bırakılmış ve sonraki süreçte ev hapsine tabi tutulmuştu.
Kaynak: AA