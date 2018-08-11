  • 11 AĞUSTOS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.414
    EURO 7.324
  • BIST 94939.63
    ALTIN 249.72
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yemen Teknik Eğitim Bakanı Husilerden kaçarak Aden'e ulaştı

Yemen Teknik Eğitim Bakanı Husilerden kaçarak Aden'e ulaştı

Yemen Teknik Eğitim Bakanı Abdurrezzak el-Eşvel, kendisini başkent Sana'da yaklaşık iki buçuk yıl ev hapsinde tutan Husilerden kaçarak, Aden'e gitti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yemen Teknik Eğitim Bakanı Husilerden kaçarak Adene ulaştı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Teknik Eğitim Bakanı Abdurrezzak el-Eşvel, Husi milislerden kaçarak dün meşru yönetimin geçici başkenti Aden'e ulaştı.

Halid Mahfuz Bahhah hükümetinden bu yana Teknik Eğitim Bakanlığındaki isim olan Eşvel'in, kaçış güzergahında önce Taiz'e geçtiği belirtiliyor.

Husilerin, Eylül 2014'te başkent Sana'nın kontrolünü ele geçirdikten sonra 8 ay alıkoyduğu Eşvel, Birleşmiş Milletler (BM) eski Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in yaptığı ara buluculuğun ardından 16 Ocak 2016'da bırakılmış ve sonraki süreçte ev hapsine tabi tutulmuştu.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER