Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yemen ordusu: Husilerden 6 milis öldürüldü
[Fotoğraf: AA]
Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde Husilerle girilen çatışmada aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 6 milisin öldüğünü duyurdu.
Orduya bağlı Amalika Tugayları, doğu yönünden Hudeyde'nin güneyindeki Tahita kentine sızmaya çalışan Husilerin engellendiğini açıkladı.
Husilerle girilen çatışmada aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 6 milisin etkisiz hale getirildiği, milislerden bazılarının yaralandığı, bazılarının ise kaçtığı aktarıldı.
Husilerden açıklama gelmedi
Konuyla ilgili Husilerden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Yemen'deki krize çözüm kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de imzalanan anlaşma, Hudeyde'de kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını öngörse de tarafların yönelttiği karşılıklı suçlamalar nedeniyle şu ana kadar kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.
Etiketler: Yemen
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