Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 13:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İtalyan mafyasının başı ambulanslarla dertte: Polis zannedip kaçıyorlar
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
İtalya'da, siren ve ışıkları nedeniyle polis aracı zannettikleri ambulanslardan kaçan uyuşturucu satıcıları, ambulans sürücülerini tehdit etti.
Napoli kentinde, mafya, ambulans sürücülerinden siren ve ışık kullanmamalarını istedi.
Gerekçeleri ise uyuşturucu satıcılarının ambulansları "polis" sanarak kaçmak zorunda kalmalarıydı.
Siren kullanan sürücüler ölümle tehdit edildi.
Ambulans sürücüleri ise bunun üzerine polise başvurdu, koruma istedi.
Konuya ilişkin soruşturma sonucu ambulans sürücülerinin kentin bazı mahallelerinde siren açamadıkları belirlendi.
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