Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçlerinin İletişim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde kentinin güneyinde ordu birliklerinin olduğu bölgeye sızmak üzere olan Husi grupla çıkan çatışmada 6 silahlı milisin öldürüldüğü belirtildi.

Konuya ilişkin Husiler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Hudeyde kentinin merkezi ve limanı İran destekli Husilerin elinde. Stratejik öneme sahip kentin güney ve doğu yönlerinden giriş ve çıkışları ise Yemen hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.