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Dünya
AA 07.04.2023 10:23

Yemen: İran'a ait 3 ton uyuşturucu yüklü gemiye el konuldu

Yemen hükümeti, İran'a ait 3 ton uyuşturucu madde taşıyan bir geminin ele geçirildiğini bildirdi.

Yemen: İran'a ait 3 ton uyuşturucu yüklü gemiye el konuldu

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, yaptığı yazılı açıklamada, sahil güvenlik güçlerinin ülkenin doğusundaki Mahra vilayeti açıklarında İran'a ait bir gemiye el koyduğunu aktardı.

Gemide 3 bin 173 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirten İryani, İran vatandaşı 7 kişilik mürettebatın gözaltına alındığını ifade etti.

Enformasyon Bakanı İryani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden "İran'ın bölgeyi silahlı milisler ve uyuşturucu sevkiyatıyla doldurma çabalarını" kınamasını istedi.

İran makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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İran Yemen Uyuşturucu
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