Yemen Başbakanı Ahmet bin Dağr görevden alındı

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Başbakan olarak Muin Abdulmelik Said'i atadığı belirtilirken, eski Başbakan Dağr'ın, hükümeti ihmal etmek suçlamasıyla soruşturulacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, "Azledilme, hükümetin son dönemde ekonomi ve idari hizmetlere dair ihmalinin bir sonucuydu" ifadesi yer aldı.

Yeni Başbakan Muin Abdulmelik Said, Dağr hükümetinde Kamu İşleri Bakanı olarak görev yapıyordu.

Yemen para birimi Riyal, savaşın başlamasından bu yana dolar karşısında değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Son günlerde Yemen riyali, Amerikan doları karşısında tarihinin en düşük seviyesini (1 dolar = 760 riyal) gördü.

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Elçisi Martin Griffiths, BM'nin Yemen riyalindeki düşüşü durdurmak ve ekonomik güveni yeniden tesis etmek için acil durum planını tartıştığını açıkladı.

22 milyon insan yardıma muhtaç

En fakir Arap ülkelerinden biri olan Yemen'de, ülkede yaşanan iç savaşın bir sonucu olarak 22 milyon insan yardıma muhtaç, 8,4 milyon insan ise açlığın eşiğinde yaşıyor.

Yemen'de savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA, Reuters