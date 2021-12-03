YEE'den 'Medeniyet Mirası' programı
Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği, "Medeniyet Mirası" programının ilki Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. Türk İslam medeniyetinin zengin ve seçkin örneklerini dünyaya anlatmayı amaçlayan program, bir yıl boyunca 7 ülkede devam ettirilecek.
Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) organize ettiği "Medeniyet Mirası; Ortak Geçmiş, Ortak Gelecek" programını, İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneği hazırladı.
Program, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.
YEE Bakü Müdürü Selçuk Karakılıç, "Bu programı ilk defa Bakü'de başlatarak bütün dünyaya Türk medeniyetinin zengin ve seçkin öerneklerini anlatmak ve bu sayede özellikle çağdaş dünyaya yeni bir formül geliştirerek kendimizi anlatmak istedik." dedi.
Program kapsamında açılan "Medeniyet Mirası" sergisine Azerbaycanlılar yoğun ilgi gösterdi.
Kapanış programı Paris'te
Ayrıca "Bir Medeniyet Bilgini Biruni" belgeselinin gösterimi yapıldı ve "Medeniyet Bilinci" konulu panel düzenlendi.
Azerbaycan'da ilk adımı atılan proje; Fas, İran, Kazakistan, Özbekistan, Rusya ve ABD'de devam edecek.
Kapanış programının ise Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.