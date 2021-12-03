İtalya'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 588 bin 445 testte 17 bin 30 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı tarihten bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 77 bin 445'e ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 216 bin 154'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 708'e çıktı.

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 74 artarak 134 bin 77'ye yükseldi.

12 yaş üstü nüfusun yüzde 84,6'sı aşılandı

COVID-19'a karşı aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 97 milyon 419 bin 7 doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlananların sayısı 45 milyon 726 bin 944 oldu. 20 Eylül'de kanser hastaları ve bünyesi zayıf kişiler için başlayan 3. doz aşılamada 7 milyon 514 bin 656 hatırlatıcı doz uygulandı. Aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 84,6’yı buldu.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, açıklamasında, 30 ile 59 yaş aralığındaki 3,5 milyon kişinin aşı yaptırmadığını belirtti.

Brusaferro, vaka sayılarında ve hastaneye yatış oranlarında artışın devam ettiğini söyledi.