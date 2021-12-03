İspanya'nın başkenti Madrid'de toplanan 24. Dünya Turizm Örgütü Zirvesi'nde, Özbekistan ve Portekiz’den şehirlerin aday gösterildiği oylamada "2023 Yılı Turizm Başkenti" Semerkant seçildi.

Zirveye Özbekistan Turizm ve Spor Bakanı Aziz Abduhakimov başkanlığındaki heyet de katıldı.

Aziz Abduhakimov, "Dünya Turizm Örgütü'nün 25. Zirvesi Semerkant'ta yapılacak ve zirveye binden fazla öncemli misafir gelecek. Misafirler; Semerkant'ı tanıyacak, tanıtacak. Ayrıca yerli esnafların gelirleri artacak. Yüksek düzeydeki zirve dünya medyasının da gündemine düşecek, bu da Özbekistan'ın dünyada tanınmasına önemli katkı sağlayacak." dedi.

Altyapı yenileniyor, havalimanı yeniden yapılandırılıyor

Turizm başkenti olmaya hazırlanan Semerkant’ta şehir merkezi altyapısı da yenileniyor.

Kentte yeni turizm tesisleri oluşturulurken havalimanı da yeniden yapılandırılacak. Bu nedenle kente uçuşlar geçici bir süreliğine yapılamayacak.

2023'teki zirve ülke tarihinde bir ilk

Özbekistan, 2014 yılında Dünya Turizm Örgütü Yönetim Kurulu toplantısına da ev sahipliği yapmıştı.

2023 yılında yapılacak zirve ise ülke tarihinde bir ilk olacak.

BM Dünya Turizm Örgütü Zirvesi, her iki yılda bir düzenleniyor.