Azerbaycan Savunma Bakanlığı, TUSAŞ tarafından üretilen 2 Hürkuş eğitim uçağının gösteri için Bakü'ye getirildiğini açıkladı.

3 Aralık'ta Hava Kuvvetleri'ne bağlı N askeri birliğinde düzenlenen "Üst Düzey Gözlemci Günü"nde Hürkuş askeri uçakları gösteri uçuşları gerçekleştirdi.

Gösteriye; Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov, Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ateşe Tümgeneral Zekeriya Yalçın katıldı.

Kardeş iki ülkenin askeri pilotlarından gösteri uçuşu

Etkinlikte Hürkuş eğitim uçağının taktik ve teknik özellikleri ve çalışma prensibi hakkında bilgi verilmesinin ardından kardeş iki ülkenin askeri pilotları Azerbaycan'ın hava sahasında ortak gösteri uçuşları gerçekleştirdi.

Korgeneral Tahirov, pilotların eğitimini övdü ve gelecekteki hizmetlerinde başarılar diledi.