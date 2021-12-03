Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den Afrika'ya 9 milyon doz COVID-19 aşısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD yönetimi Afrika'ya 9 milyon doz koronavirüs aşısı gönderecek.
Beyaz Saray COVID-19'la Mücadele Direktörü Jeff Zients, düzenlediği günlük basın toplantısında, Omicron varyantının gölgesinde COVID-19'a ilişkin endişelerin tüm dünyada arttığına işaret etti.
ABD'nin Afrika'ya 9 milyon doz aşı göndereceğini kaydeden Zients, "Başkan Joe Biden en başından bu yana Amerikan halkı ve ekonomisini korumak istiyorsak virüsü dünyanın her yerinde yenmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun da anlamı dünyanın her yerini aşılamaktır." değerlendirmesini yaptı.
Zients, Biden'ın dün yaptığı konuşmada, gelecek 100 gün içinde yurt dışına 200 milyon dozdan fazla aşı gönderme sözünü anımsattı.
Etiketler: Koronavirüs ABD Koronavirüs Aşısı Omicron Afrika
Son Haberler
- 20:50
- 21:04
- 20:37
- 20:58
- 20:38
Sıradaki Haber
İsrail güçleri Batı Şeria'da 28 Filistinliyi yaraladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz