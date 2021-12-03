Tunus Sağlık Bakanı Ali Murabıt, salgındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Murabıt, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelen 23 yaşındaki bir yolcuda Omicron varyantı tespit edildiğini söyledi.

Söz konusu kişi COVID-19 hastaları için ayrılan bir yerleşkede karantinaya alındı.

Resmi açıklamalara göre, Tunus'ta bugüne kadar COVID-19 nedeniyle 25 bin 328 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 717 bin 908 oldu.

Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip ülkede, iki doz aşı yaptıranların sayısı ise 4 milyon 22 bin 471'e ulaştı.