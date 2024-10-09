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Dünya
Guardian 09.10.2024 07:11

Yaraların iyileşmesini hızlandıran elektriksel cerrahi dikiş üretildi

Çin'deki araştırmacılar, yaraları elektriksel uyarımla iyileştiren ve enfeksiyon riskini azaltan bir dikiş geliştirdiklerini açıkladı.

Yaraların iyileşmesini hızlandıran elektriksel cerrahi dikiş üretildi
[Fotograf: Reuters]

Cerrahi dikişler, yara iyileşmesini sağlamak için önemli bir rol oynar. Ancak Çinli bilim insanları, hareket sırasında gerginlik altına giren ve bu esnada elektriksel uyarım sağlayarak yaraların daha hızlı iyileşmesini destekleyen yeni bir dikiş türü geliştirdi.

Donghua Üniversitesi'nden Dr. Chengyi Hou, bu dikişin tamamen biyolojik olarak parçalanabilen ve kendiliğinden elektrik üretebilen bir malzemeden yapıldığını belirtti. “Bu dikiş, dışarıdan herhangi bir elektrik cihazı kullanılmadan iyileşmeyi destekliyor” dedi.

Elektriksel uyarımın, hücrelerin yaralı bölgeye göç etmesini hızlandırarak iyileşmeyi desteklediği biliniyor. Araştırma ekibi, Nature Communications dergisinde yayımladıkları makalede, yeni dikişin magnezyumdan yapılmış bir çekirdeğe sahip olduğunu ve bu çekirdeğin biyolojik olarak parçalanabilen bir polimerle sarıldığını belirtti. Bu yapı, başka bir biyolojik malzeme ile kaplanıyor.

Yapılan deneylerde, dikiş ipliği gerildiğinde ve kaslar kasılıp gevşediğinde, içindeki çekirdek hareket ederek elektrik üretiyor. Bu elektriksel alan, yara bölgesinde iyileşmeyi hızlandırıyor.

Yüzde 50 daha hızlı iyileşiyor

Fareler üzerinde yapılan deneylerde, yeni dikişle tutturulan kas kesiklerinin, geleneksel dikişlere kıyasla yaraları yaklaşık yüzde 50 daha hızlı iyileştirdiğini ve enfeksiyon riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

Araştırmacılar şu anda bu dikiş ipliğinin insanlar üzerinde test edilmesi için klinik denemeler yapıyor ve maliyetinin mevcut biyolojik emilebilir dikiş iplikleriyle benzer olduğunu belirtiyor. 

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