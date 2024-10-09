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Dünya
AA 09.10.2024 06:55

Kuzey Kore: Güney Kore ile kara ve demir yolu bağlantılarını keseceğiz

Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'nin askeri hareketleri nedeniyle bugünden itibaren Güney ile tüm kara ve demir yolu bağlantılarını keseceğini duyurdu.

Kuzey Kore: Güney Kore ile kara ve demir yolu bağlantılarını keseceğiz

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın haberine göre, Kuzey Kore Halk Ordusundan yapılan açıklamada, sınırdaki kara ve demir yolu bağlantılarının 9 Ekim'den itibaren kesileceği, sınır bölgelerinin savunma yapılarıyla tahkim edileceği bildirildi.

Güney Kore'nin "birincil düşman devlet", "sabit ana düşman" olarak tanımlandığı açıklamada, "Ordumuzun sınırı kalıcı olarak kesmesi ve kapatması mevcut durumda savaşı önlemeye ve ülkenin güvenliğini sağlamaya yönelik bir öz savunma tedbiridir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Güney Kore'nin askeri tatbikatları ve ABD'nin bazı nükleer varlıklarının bölgeyi ziyareti nedeniyle Kore Yarımadası'ndaki askeri durumun "akut" hale geldiği belirtilerek buna karşı daha kararlı ve güçlü tedbirler alındığı kaydedildi.

Kuzey Kore ordusunun tahkimat faaliyetini Güney'de konuşlu ABD birliklerine telefon mesajıyla duyurduğu aktarılan açıklamada, bunun faaliyetin yanlış anlaşılmasını ve kaza sonucu çatışma riskini önlemeyi amaçladığına işaret edildi.

Güney Kore'de Amerikan askeri varlığı 1950-53 Kore Savaşı'ndan bu yana devam ederken ülkede halen 28 bin Amerikan askeri bulunuyor. Kuzey ve Güney Kore arasında ayrılık, Soğuk Savaş'ın çözülemeyen bölünmelerinden biri olarak sürüyor.

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