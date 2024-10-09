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Dünya
Guardian 09.10.2024 06:41

Soykırımın gölgesinde bir ömür: Gazze'nin en yaşlı ve en genç kurbanı

Gazze'deki en yaşlı kurban 101 yaşındaki Ahmed el-Tahrawi ve en genç kurban, sadece iki saat hayatta kalabilen yenidoğan Waad el-Sabah oldu. İsrail saldırıları yüzünden aileleriyle birlikte hayatlarını kaybeden bu iki isim, trajedinin en acı yüzlerini gözler önüne seriyor.

Soykırımın gölgesinde bir ömür: Gazze'nin en yaşlı ve en genç kurbanı

Filistin Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz ay, katil İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren 34 bin 344 Filistinlinin kimlik bilgileriyle birlikte açıkladı.

The Guardian, bu listeyi kullanarak en yaşlı kurban olan 101 yaşındaki Ahmed el-Tahrawi ve sadece iki saat yaşayan Waad Walid Samir el-Sabah'ın ailelerini buldu.

Ahmed el-Tahrawi

Ahmed el-Tahrawi, 1922'de o dönem İngiliz mandası altındaki Filistin'de al-Masmiyya köyünde doğdu.

1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasının ardından gerçekleşen Nekbe (Felaket) sırasında ailesiyle birlikte köyünden kaçmak zorunda kaldı.

Filistin'in 76 yıldır süren dramı: Nekbe
Filistin'in 76 yıldır süren dramı: Nekbe

O yıl 26 yaşındaydı ve iki oğlu vardı; ancak oğulları bu yolculukta hayatını kaybetti. Tahrawi ve eşi, Gazze'deki Bureyc mülteci kampında hayatlarını yeniden inşa etti.

Soykırımın gölgesinde bir ömür: Gazze'nin en yaşlı ve en genç kurbanı

Hayatı boyunca terzi olarak çalıştı, küçük bir dükkan açtı ve geniş bir aile kurdu. Tahrawi, torunlarının torunlarını görecek kadar uzun yaşadı. Son anlarına kadar zihinsel ve fiziksel olarak aktifti.

Saldırıların başında, evinin çatısı güvenli olmadığı için kızının beton çatılı evine taşındı. Ancak, 23 Ekim'de o ev de bombalandı.

Tahrawi, iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı, ancak hastanelerin dolu ve tıbbi ekipmanın yetersiz olması nedeniyle bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Waad Walid Samir el-Sabah

Waad, doğmadan önce annesi Salam el-Sabah, 15 Şubat'ta bir İsrail hava saldırısında evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kaldı.

Hamileliğinin dokuzuncu ayında olan Salam, enkazdan çıkarıldıktan sonra hastaneye yetiştirildi, ancak kurtarılamadı.

Doktorlar acil sezaryenle bebeği aldı ve Waad yoğun bakıma alındı, ancak sadece iki saat yaşayabildi.

Soykırımın gölgesinde bir ömür: Gazze'nin en yaşlı ve en genç kurbanı

Waad ve annesi aynı kefene sarılarak, annesinin 11 yaşındaki oğlu Asid’in yanına defnedildi.

Aile, saldırıların başında kuzeydeki evlerinden kaçmak zorunda kalmış, aylarca akraba evlerinde ve sığınaklarda kalmıştı. Ancak evlerinin bulunduğu alandaki İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından, hasarlı olmasına rağmen evlerine dönmeye karar verdiler. Ancak İsrail’in uyarı yapmadan gerçekleştirdiği saldırı sonucunda, bu karar onlara hayatlarına mal oldu.

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