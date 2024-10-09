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Dünya
AA 09.10.2024 06:26

Fransa ve Katar, Lübnan'a 27 tonluk acil yardım malzemesi gönderdi

Fransa ve Katar'ın, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Lübnan'a 27 tonluk acil yardım malzemesi gönderdiği duyuruldu.

Fransa ve Katar, Lübnan'a 27 tonluk acil yardım malzemesi gönderdi
[Fotograf: AFP]

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa ve Katar'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gönderdiği 27 tonluk yardım malzemeleri arasında ilaçlar, tıbbi malzemeler ve temel ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın 29 Eylül'de Lübnan'a yaklaşık 12 tonluk yardım malzemesi gönderdiği kaydedilerek, "Fransa, sivil halkın güvenliğinin sağlanması gerektiğini hatırlatıyor ve bölgede gerilimin tırmanışının sona ermesi için çalıştığını yineliyor." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, bölgedeki vatandaşlarına ilişkin yaptığı diğer açıklamada da önceliklerinin Lübnan ve bölgedeki durum karşısında vatandaşlarının güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Açıklamada, durumu hassas olan 50 Fransız vatandaşının Lübnan'dan Fransa'ya tahliye edildiği belirtilirken, Fransa'nın vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri yönündeki uyarısı yinelendi.

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