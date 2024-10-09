Paris'te Filistin destekçileri, İsrail'e silah ambargosu uygulanması için yürüdü

Paris'in ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadın hakları savunucuları, İsrail'in 1 yıldır saldırılarına maruz kalan Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Bastille Meydanı'na kadar yürüyen Filistin destekçileri, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını ve Gazze'deki soykırımın sona ermesini istedi.

Omuzlarına kefiye takan göstericiler, Filistin ve Lübnan bayrakları ile Gazze'de ölen sivillerin fotoğraflarını ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlileri anmak için mum taşıdı.

İsrail hükümetinin, Filistinlilere karşı uyguladığı politikalara tepki gösteren eylemciler, "Özgür Filistin" ve "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron suç ortağı" sloganları attı.

"Gazzeli kadınlar direnişin ne olduğunu bize öğretiyor"

Filistin asıllı Yasmine isimli üniversite öğrencisi, Filistinlilere desteklerini ifade etmek ve İsrail'in Gazze'deki soykırımı meşrulaştırmak için "kadın haklarını araçsallaştırmasına" tepki göstermek amacıyla protestoya katıldığını belirtti.

Yasmine, "Gazzeli kadınlar direnişin ne olduğunu bize öğretiyor. Onlar, 17 yıllık sömürgeci zorlu bir ablukanın altında nasıl yaşanır bize gösteriyor" diyerek Filistin toplumunun kalbini oluşturan Filistinli kadınların, kendilerini yok etmeye çalışan İsrail'e karşı nasıl direndiklerini herkese gösterdiğini söyledi.

Filistinli kadınları hedef almanın, Filistin halkının doğum oranını da hedef almak anlamına geldiğini ifade eden Yasmine, "Bu, sömürgeci İsrail devletinin Filistin'i yok etme ve burada etnik temizlik yapma stratejisi" değerlendirmesini yaptı.

"Utanç duyuyorum"

30 yaşındaki Charlie isimli gösterici de İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Filistinli kadınların çifte baskıya maruz kaldığını ifade etti.

Charlie, İsrail'e silah satışının durdurulmasını ve İsrail hükümetine her türlü desteğin sona erdirilmesini istedi.

Gıda, çocuk bezi ve aşı gibi temel yardımların bile Gazze'ye ulaşamadığını vurgulayan Charlie, bölgede yaşananlara Fransa'dan baktığında bunlardan "utanç duyduğunu" dile getirdi.

Charlie, Fransız hükümetinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına "aktif katılım" sağladığını savunarak bölgede yaşananlar karşısında kendisini çaresiz hissettiğini söyledi.