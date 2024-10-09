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Dünya
AA 09.10.2024 00:54

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, dün başkent Riyad'daki kabine toplantısına Başbakan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlık etti.

Toplantının başında Veliaht Prens Bin Salman, Kral Selman'ın sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından 6 Ekim'de yapılan açıklamada, Kral Selman'ın akciğer enfeksiyonu nedeniyle tıbbi muayeneye tabi tutulduğu bildirilmişti.

Mayıs ayında da Kral Selman'ın akciğer enfeksiyonu sebebiyle antibiyotik tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

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