Karadağ'da Filistinliler için anma etkinliği düzenlendi

Başkentteki Moskovski Köprüsü'nde onlarca kişi, İsrail'in yaptığı soykırımda hayatını kaybedenler için toplandı.

Anma etkinliğine katılanlar, Filistin halkıyla dayanışmalarını göstermek için Filistin bayrakları açtı, hazırlanan dilek fenerlerini havaya bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Filistin'in Podgoritsa Büyükelçisi Rabi Alhantuli, burada yaptığı konuşmada, ülkesinde sivillerin, çocukların, kadınların ve yaşlıların öldürüldüğünü ve halkının büyük acı yaşadığını hatırlattı.

Anma etkinliğine, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan da katıldı.