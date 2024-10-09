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Dünya
AA 09.10.2024 00:25

Katil İsrail'in Batı Şeria saldırılarında 7 Filistinli yaralandı

Katil İsrail ordusu tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen saldırılarda 1'i kadın 7 Filistinli yaralandı.

Katil İsrail'in Batı Şeria saldırılarında 7 Filistinli yaralandı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, katil İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'nın doğusunda bulunan Kefr Kaddum köyünde 5 genci darbetti. Durumu ağır olan bir genç hastaneye kaldırıldı, diğerlerinin vücutlarında yara ve ezikler oluştu.

Nablus kentinde konuşan görgü tanıkları, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Nablus-Cenin yolunda Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldırdığını, bazı araçlarda hasar oluştuğunu ve bir Filistinli kadının yaralandığını ifade etti.

Göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandılar

Nablus'un kuzeyindeki Sebastia kasabasında İsrail askerleri, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Filistinli bir genç, ses bombasının patlaması sonucu elinden yaralandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki farklı noktalarda da Filistinlilere yönelik saldırı ve ihlaller gerçekleştirdi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 744 Filistinli hayatını kaybetti.

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