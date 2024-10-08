İşgalci İsrail askerleri Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'ni ablukaya aldı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastaneyi kuşatan askerlerin yönetim ofisine ateş açtığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin hastanenin boşaltmasını istediği, aksi takdirde "Şifa Hastanesi'nde yaşanan yıkım, ölüm ve tutuklamaların burada da olacağı" yönünde tehditte bulunduğu vurgulandı.

Ayrıca, İsrail askerlerinin hastanedeki yoğun bakım hastalarından birinin nakline yardım eden ambulans çalışanlarından birini alıkoyarak götürdüğü aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamada, özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kuruluşları ve çalışanlarının can güvenliğinin sağlanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.