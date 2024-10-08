Çok Bulutlu 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.10.2024 23:22

İşgalci İsrail askerleri Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'ni ablukaya aldı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi, soykırımcı İsrail askerleri tarafından kuşatıldı.

İşgalci İsrail askerleri Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'ni ablukaya aldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastaneyi kuşatan askerlerin yönetim ofisine ateş açtığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin hastanenin boşaltmasını istediği, aksi takdirde "Şifa Hastanesi'nde yaşanan yıkım, ölüm ve tutuklamaların burada da olacağı" yönünde tehditte bulunduğu vurgulandı.

Ayrıca, İsrail askerlerinin hastanedeki yoğun bakım hastalarından birinin nakline yardım eden ambulans çalışanlarından birini alıkoyarak götürdüğü aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamada, özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kuruluşları ve çalışanlarının can güvenliğinin sağlanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Fransız milletvekilleri, katil İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıları meclis gündemine taşıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:19
TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı araştırma komisyonu kurulacak
14:20
Robot köpek görme engellilere yardım edecek
14:13
Hollandalı avukat, 1000 İsrailli asker hakkında UCM'ye başvuruda bulundu
14:18
Nobel Edebiyat Ödülünü Güney Koreli yazar kazandı
13:58
G20 toplantısında Türkiye’yi Bakan Göktaş temsil edecek
14:05
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuyla paylaşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta
FOTO FOKUS
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ