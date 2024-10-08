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Dünya
AA 08.10.2024 21:15

Fransız milletvekilleri, katil İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıları meclis gündemine taşıdı

Fransa'da muhalefet milletvekilleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik bir yıldır süren saldırıları sonucu bölgenin harap olduğunu ve son 20 yılda yaşanan çatışmalardakinden daha fazla kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Fransız milletvekilleri, katil İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıları meclis gündemine taşıdı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda, Fransız hükümetine yönelik soru faslında muhalefet milletvekilleri, İsrail'in Gazze'de bir yıldır süren saldırılarını gündeme taşıdı.

Demokrat ve Cumhuriyetçi Sol Grubu Milletvekili Jean-Paul Lecoq, bölgedeki esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Lecoq, bölgedeki saldırıların 7 Ekim 2023'te başlamadığına işaret ederek "(Lübnan) Bir haftadır savaş yayılıyor ve her türlü diplomatik çözümden uzaklaşılıyor." dedi.

Her gün bölgedeki ailelerin bombardımanlardan kaçtığını, bazılarının öldürüldüğünü ya da yakınları için endişe ettiğini dile getiren Lecoq, "Gazze'de bir yılda, son 20 yıldaki çatışmalarda öldürülenlerden daha fazla kadın ve çocuk öldürüldü. Bu böyle devam edemez." ifadelerini kullandı.

Lecoq, Fransa dahil farklı ülkelerin dile getirdiği ateşkes çağrılarına olumlu yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı.

Hükümete seslenerek, "İsrail Başbakanı (Binyamin Netanyahu) çok açık konuştu, sizin taleplerinizi umursamıyor." diyen Lecoq, açıklamalarına kulak verilmiyorsa Fransa'nın eylemlerinin daha etkili olması gerektiğini söyledi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Arnaud Le Gall, resmi verilere göre, son bir yılda Gazze'de 41 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğinin açıklandığını aktardı.

Le Gall, şöyle devam etti:

"Gazze yerle bir edildi. Halkı kuşatıldı, aç bırakıldı, yerinden edildi. Uluslararası Adalet Divanı, (İsrail'in) soykırımcı tutumuna tepki verdi. Diplomat Ghassan Salame'nin deyimiyle 'Bu ölüm makinesi şimdi Lübnan'a yöneliyor'. Hizbullah'a karşı değil, Lübnan halkına karşı bir savaş bu."

Le Gall, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında yüzlerce sivilin yaşamını kaybettiğine dikkati çekerek "Terör, asla bir halkı özgürleştirmedi ya da ölenleri geri getirmedi. Uluslararası hukukun ve savaş hukukunun ayaklar altına alınması hiçbir siyasi çözüm sunmuyor. Filistin, İsrail ve Lübnan halklarının hakkı ve güvenliği bu şekilde garanti altına alınamaz." diye konuştu.

Le Gall, Paris hükümetine, Fransa'nın ne kadar süre daha Netanyahu hükümetine destek vereceğini sorarak, "İsrail Başbakanı'nın Cumhurbaşkanı'na (Emmanuel Macron) hakaret etmesini daha ne kadar kabul edeceksiniz?" dedi.

Muhalif Milletvekili Le Gall, İsrail'e silah ve mühimmat ambargosu uygulanması, Filistin devletinin tanınması ve Tel Aviv ile Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması taleplerini dile getirdi.

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