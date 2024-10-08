Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 36 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ve son dönemde şiddetini artırdığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 36 kişinin daha hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 119'a, yaralananların sayısının da 10 bin 19'a çıktığı duyuruldu.

İsrail'den Lübnan'a son 24 saatte 137 hava saldırısı

Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte 137 hava saldırısı gerçekleştirdiği duyuruldu.

Lübnan hükümetine bağlı Acil İşler Komisyonundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte 137 hava saldırısı gerçekleştirdiği ve 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan topraklarına düzenlenen hava saldırısı sayısının 9 bin 400'e ulaştığı aktarıldı.