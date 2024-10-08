Çok Bulutlu 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.10.2024 18:33

ABD'de 14 milyondan fazla kişiye su hizmeti sağlayan şirkete siber saldırı

ABD'de 14 eyalette, 14 milyondan fazla kişiye içme suyu ve atık su hizmeti sağlayan ülkenin en büyük şirketi American Water, siber saldırıya uğradığını duyurdu.

ABD'de 14 milyondan fazla kişiye su hizmeti sağlayan şirkete siber saldırı
[Fotograf: Reuters]

New Jersey merkezli şirket, yaptığı açıklamada, sistemde yetkisiz faaliyetler fark ettiklerini ve belirli sistemleri kapatmak da dahil olmak üzere derhal koruyucu adımlar attıklarını belirtti.

14 eyalette ve 18 askeri tesiste, 14 milyondan fazla kişiye içme suyu ve atık su hizmeti sağlayan şirketin yetkilileri, tesislerinin veya operasyonlarının siber saldırıdan etkilenmediğine inandıklarını ve saldırının doğasını ve kapsamını araştırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Güvenlik birimlerine de haber verdiklerini aktaran yetkililer, sistemler kullanılamaz durumdayken müşterilerin de faturalandırılmayacağı bilgisini paylaştı.

İnternet sitesine göre American Water; California, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Missouri, New Jersey, Pensilvanya, Tennessee, Virginia ve West Virginia'daki yaklaşık 1700 toplulukta 500'den fazla atık su sistemini yönetiyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistinlilerin sürgünü devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:19
TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı araştırma komisyonu kurulacak
14:20
Robot köpek görme engellilere yardım edecek
14:13
Hollandalı avukat, 1000 İsrailli asker hakkında UCM'ye başvuruda bulundu
14:18
Nobel Edebiyat Ödülünü Güney Koreli yazar kazandı
13:58
G20 toplantısında Türkiye’yi Bakan Göktaş temsil edecek
14:05
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuyla paylaşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta
FOTO FOKUS
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ