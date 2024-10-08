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Dünya
AA 08.10.2024 18:20

Katil İsrail'in Lübnan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bekaa kentine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Lübnan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesi ile güney ve doğusundaki bölgelere hava saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, Bekaa kentinin Batı Bekaa ilçesinde bir evi hedef aldı.

Suhmur beldesindeki saldırıda, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Haberde, Hizbullah'a bağlı İslami Sağlık Kurumu ile Emel Hareketine yakın İslami Mesaj Yardım Derneği'nin tamamen yıkılan evin enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail, başkentin güneyindeki Dahiye'nin Haret Hıreyk-Ruveys bölgesinde de şiddetli bir hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda havalimanı ile Gubeyri Belediyesi arasındaki bir otopark hedef alındı.

Bu saldırıdan 15 dakika sonra Haret Hıreyk bölgesi bir kez daha hava saldırısının hedefi oldu.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Güney iline bağlı Sur ilçesindeki Hiram Hastanesine yakın bölgeyi cenaze taşındığı esnada bombaladı.

İsrail, güneydeki Nebatıye ilinin bazı kasabaları ile İklim et-Tuffah bölgesine de hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 83 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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