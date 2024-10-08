Sky News'in araştırması, katil İsrail'in 6 yaşındaki Hind'in ölümüyle ilgili iddialarını yalanladı

İngiliz Sky News, görgü tanıkları, aile üyeleri ve işgalci İsrail ordusunun açıklamaları ile uydu görüntülerine dayanarak, 6 yaşındaki Hind'in yanı sıra 6 kişinin yer aldığı araç ve onları kurtarmaya giden ambulansın nasıl vurulduğunu araştırdı.

Araştırmaya göre, güvenli bölgeye gitmek için 7 kişiyi taşıyan araç, 29 Ocak sabahı saat 08.00'de hareket ettikten 10 dakika sonra İsrail ordusunun hedefi oldu.

Başladığı noktadan yalnızca 350 metre uzaklaşabilen araç, bu andan itibaren İsrail ordusunun hedefi olmaya devam ederken kurtarmak isteyenler de can güvenliği bulunmadığı için araca yaklaşamadı.

Akrabalarının aracındaki Hind'in güvenli bölgeye yürüyerek giden annesi Wissam Hamada'nın gözleri önünde gerçekleşen saldırıdan saatler sonra arabada bulunan 15 yaşındaki Layan, Hamada'yı aradı.

Arabada kendisi ve Hind dışındaki herkesin "uyuduğunu" söyleyen Layan, telefonu Hind'e verdi. Hamada'nın aktardığına göre, Hind görüşme esnasında "Etrafımızdalar, yaklaşıyorlar" dedi.

Bu noktada kesilen görüşmenin ardından devreye Filistin Kızılayı girdi. Kızılay yetkilileri Layan'a ulaşmayı başarsa da "Tanklar etrafımızda" diyen genç kızın sesi, top atışlarıyla kesildi ve görüşme sona erdi.

Devam eden aramalar sonucunda telefonu bu sefer Hind açtı ve arabada sadece kendisinin hayatta olduğunu söyledi. Filistin Kızılayı diğer taraftan İsrail ordusundan bölgeye ambulans göndermek için izin almaya çalıştı.

İsrail'in saatler sonra izin verdiği ambulans, arabaya yaklaşırken vuruldu ve içinde yer alan iki sağlık personeli hayatını kaybetti. Ambulanstaki sağlık personelinin Filistin Kızılayıyla görüşmesinde vurulmadan önceki son sözü, "Kız işte orada" oldu.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun askeri bölge ilan ettiği noktalara, artan sağlık personeli ölümleri nedeniyle yalnızca İsrail'le koordinasyon içinde girdiklerini de vurguladı.

Uydu görüntüleri ve soykırımcı İsrail ordusunun paylaştığı deliller ise İsrail güçlerinin olayın yaşandığı yere birkaç yüz metre mesafede bulunduğunu ortaya koydu.

İsrail ordusunun olay günü bölgede hiçbir askeri personelinin bulunmadığı iddialarına karşın uydu görüntülerine 15 askeri araç yansırken olaydan günler sonra dahi bölgede İsrail askeri varlığının devam ettiği dikkati çekti.

Öte yandan İsrail ordusunun daha sonra yayından kaldırdığı bir açıklamasında da olay günü ve sonrasında bölgede askerlerin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Araştırmada, ambulans ile Hind'i taşıyan aracın yüksek kalibreli mermilerle vurulduğu, ayrıca araçta çok sayıda kurşun deliği bulunduğu bilgisi de yer aldı.