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Dünya
AA 08.10.2024 16:47

Emirates bugün planlanan tüm İran uçuşlarını iptal etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ulusal hava yolu şirketi Emirates, bugün İran'a planlanan tüm uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

Emirates bugün planlanan tüm İran uçuşlarını iptal etti
[Depophotos]

Emirates'in bugünkü uçuş planlamasına göre, Dubai'den İran'a yönelik tüm uçuşlar iptal edildi.

Emirates'in yolcularına gönderdiği bildirimde, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği ve olası güncellemeler konusunda seyahat edenlerle iletişim kurmaya devam edileceği kaydedildi.

Katil İsrail'in bir yıldır Gazze ve Lübnan'a saldırılarının ardından İran'ın ekim ayı başında Tel Aviv'e yönelik füze saldırısından sonra Orta Doğu'da gerilim daha da arttı.

Tel Aviv yönetimi, İran'ın İsrail'e yaptığı füze saldırısından sonra, İran'a misilleme saldırısı planladığını açıklamıştı.

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